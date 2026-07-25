Фараж: нелегальная миграция в Великобританию должна быть сведена к нулю

Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж в интервью газете Telegraph заявил, что нелегальная миграция в Великобританию должна быть сведена к нулю.

По его мнению, снижение числа нелегального пересечения Ла-Манша все еще не решает проблему миграции. Он считает, что люди незаконно прибывают в Великобританию, чтобы присоединиться к преступным группировкам.

Фараж добавил, что ситуация с соблюдением правопорядка в Великобритании является «самым недооцененным кризисом в стране в настоящий момент».

В прошлом году президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что в настоящее время Лондон хочет перейти «на законы шариата». По его словам, мэр Лондона Садик Хан «ужасен». Он отметил, что столица Британии «так изменилась».

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из Евросоюза (ЕС), хотя именно этот вопрос был одним из главных причин Brexit. С 2018 года через пролив Ла-Манш в королевство перебрались более 185 тысяч нелегалов.

Ранее в Лондоне более 110 тысяч человек вышли на митинг против приема нелегальных мигрантов.