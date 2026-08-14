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Политика

Лавров вспомнил об учебе в школе

Лавров признался, что иногда прогуливал уроки в школьные годы
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в бытность школьником иногда прогуливал уроки. Об этом он рассказал в интервью ВГТРК.

«Прогуливал иногда, но а кто не прогуливал? Разное было», — признался дипломат.

Министр добавил, что не помнит, какие именно предметы он не посещал, но однажды он получил «тройку по поведению».

До этого Лавров рассказал, что после школы он очень хотел поступить в Московский инженерно-физический институт, но в итоге поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), сдав с медалью два экзамена на пять — историю и английский.

Лавров окончил факультет международных отношений МГИМО в 1972 году. Во время учебы в университете он стал автором студенческого гимна МГИМО. После окончания вуза в 1972 году он сразу начал работу в системе Министерства иностранных дел.

Ранее Лавров рассказал историю о своем чудесном спасении.

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