Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину составил 73,3%. Об этом сообщается на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.

Недоверие главе государства выразили 22,1% участников опроса. Кроме того, его деятельность на посту президента одобряют 67%, а 21,1% ответили отрицательно.

Работу российского правительства одобряют 44,5% респондентов, иначе высказались 23,9% россиян. При этом доверяют главе кабинета министров России Михаилу Мишустину 55,7% респондентов, 24% сказали, что не доверяют ему.

Кроме того, ВЦИОМ узнал у россиян, за кандидатов от какой партии они бы проголосовали, если бы выборы в Государственную думу РФ состоялись в следующее воскресенье. «Единую Россию» выбрали 34% участников исследования, КПРФ — 12,3%, ЛДПР — 10,1%, «Новых людей» — 8,7%, «Справедливую Россию» — 4,8%.

Опрос был проведен в период с 3 по 9 августа текущего года среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан России. Возможная погрешность составляет 2,5%.

Ранее в Кремле рассказали, какой статистике доверяет президент.