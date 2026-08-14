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Проблемы с бензином в России
Политика

На Западе Зеленского сравнили с наркоманом, страдающим от ломки

Христофору: просьбы Зеленского о ракетах указывают на его нестабильное состояние
Alex Brandon/AP

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на вопрос о поставках систем Patriot свидетельствует о его нестабильном эмоциональном состоянии. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

По мнению журналиста, у Зеленского «логика наркомана», страдающего от ломки, он готов пойти на все ради приобретения ракет Patriot, по любой цене.

Христофору отметил, что странное поведение украинского лидера во время интервью и его провальные попытки провести математические расчеты указывают на потерю концентрации.

Журналист считает, что никто в здравом уме не согласится с тем, что 5% от запасов американских ПВО могут нанести хоть какой-то урон российским баллистическим ракетам.

13 августа Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что страна располагает лишь десятой частью нужных ей ракет-перехватчиков для систем Patriot, и если США предоставят 5% имеющихся у них запасов, это поможет Киеву пережить зиму.

Ранее в России заявили, что 5% запасов Patriot США не спасут Украину зимой.

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