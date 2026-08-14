Президент Финляндии Александер Стубб в интервью детскому журналу Koululainen признался в любви к россиянам и русской культуре.

«Я высоко ценю россиян, русскую культуру и историю», — сказал политик.

В последнее время президент Финляндии неоднократно заявлял о необходимости наладить диалог Европы с Россией. Накануне Стубб призвал восстановить диалог с Россией в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что переговоры с Москвой должны координироваться с другими европейскими странами.

12 июня Стубб заявил о готовности начать диалог с Россией в ближайшие недели. По словам финского лидера, существуют «тихие сигналы» о готовности Москвы к диалогу с Евросоюзом по украинскому урегулированию. Политик отметил, что Украина сейчас находится в более сильной позиции, чем когда-либо за время вооружённого конфликта с Россией, а США по-прежнему заняты урегулированием ситуации вокруг Ирана.

Ранее Стубб категорически отверг нападение России на НАТО.