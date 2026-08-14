Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

Стубб заявил о любви к россиянам и русской культуре

Президент Финляндии Стубб признался в любви к россиянам и русской культуре
Emmi Korhonen/IMAGO/Global Look Press

Президент Финляндии Александер Стубб в интервью детскому журналу Koululainen признался в любви к россиянам и русской культуре.

«Я высоко ценю россиян, русскую культуру и историю», — сказал политик.

В последнее время президент Финляндии неоднократно заявлял о необходимости наладить диалог Европы с Россией. Накануне Стубб призвал восстановить диалог с Россией в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что переговоры с Москвой должны координироваться с другими европейскими странами.

12 июня Стубб заявил о готовности начать диалог с Россией в ближайшие недели. По словам финского лидера, существуют «тихие сигналы» о готовности Москвы к диалогу с Евросоюзом по украинскому урегулированию. Политик отметил, что Украина сейчас находится в более сильной позиции, чем когда-либо за время вооружённого конфликта с Россией, а США по-прежнему заняты урегулированием ситуации вокруг Ирана.

Ранее Стубб категорически отверг нападение России на НАТО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
На что обратить внимание в договоре на платное обучение, чтобы не остаться без денег и диплома? Отвечает юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!