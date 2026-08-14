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Проблемы с бензином в России
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Политика

Украина пытается договориться с Маском об использовании Starlink над Россией

Спикер МИД Украины Тихий: Киев хочет работать со Starlink по территории России
Lisi Niesner/Reuters

Украина работает над тем, чтобы получить согласие американцев и бизнесмена Илона Маска на использование спутниковой системы связи Starlink для ударов по территории России. Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

«Здесь не только решение Илона Маска, хотя оно критически важно. Мы понимаем, что это немного более широкая проблематика. Кроме него, нужны еще политические решения. Идет работа над тем, чтобы их получить», — отметил он.

Тихий также подчеркнул, что «связь над территорией России» является «одной из важных обсуждаемых тем, которая находится в работе».

В августе экс-министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, что Киев ведет переговоры с бизнесменом Илоном Маском о возможности использования Starlink на территории России для нанесения ударов вглубь страны.

В конце июля издание Atlantic со ссылкой на источники писало, что президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа добиться разрешения на использование Starlink над территорией России.

В недавнем интервью «Украинской правде» командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем «К-2» Кирилл Верес отметил, что если бы американцы отключили Starlink Украине, это поставило бы ВСУ «в худшее положение».

Ранее в Польше пригрозили Маску прекратить оплачивать Starlink.

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