На Украине рассказали, к чему придет отключение Starlink для ВСУ

Если бы американцы отключили Starlink Украине, это поставило бы ВСУ «в худшее положение». Об этом в интервью «Украинской правде» заявил командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем «К-2» Кирилл Верес.

«На сегодняшний день, если это произойдет, то это, очевидно, поставит нас в худшее положение. КПД, конечно, упадет. <…> Думаю, 15% от всех целей будет сокращено. Но я говорю за наше подразделение. За другие подразделения не могу этого сказать. Но решение будет, появится какая-то меньшая сеть. Просто, возможно, это будет не так массово и дороже», — отметил он.

В феврале компания SpaceX по просьбе Минобороны Украины ограничила использование спутниковой связи Starlink для российских дронов.

В августе экс-министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о идущих переговорах с бизнесменом Илоном Маском о возможности использования Starlink на территории России для нанесения ударов вглубь страны. В конце июля издание Atlantic со ссылкой на источники написало, что Зеленский призвал Трампа добиться разрешения на использование Starlink над территорией России.

В том же месяце советник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов отметил, что российский аналог Starlink под названием «Рассвет» станет проблемой для Украины.

Ранее Польша пригрозила Маску перестать платить за Starlink для ВСУ.