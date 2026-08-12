В Польше пригрозили Маску прекратить оплачивать Starlink

Сикорский: Польша может перестать платить ежегодно $50 млн за Starlink

Польша может прекратить оплачивать услуги Starlink после исключения страны из европейского региона связи. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в социальной сети X.

«Эй, [предприниматель] Илон Маск, крутой парень, прекрати дискриминировать польских пользователей Starlink, либо мы можем передумать платить $50 млн в год за твои услуги», — написал министр.

Накануне компания SpaceX исключила Польшу из европейского региона связи Starlink после изменений условий предоставления услуг спутникового интернета. По информации издания Rzeczpospolita, теперь польским клиентам придется заплатить больше, так как страна не входит в официальный список европейских регионов.

До этого сообщалось, что глава SpaceX Илон Маск не разрешает ВСУ использовать системы спутниковой связи Starlink для нанесения ударов вглубь территории России. По информации журнала The Atlantic, экс-глава минобороны Украины Михаил Федоров пытается «закулисными способами» убедить предпринимателя передумать. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее на Украине забили тревогу из-за российского аналога Starlink.