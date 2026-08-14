Константинов: Польше стоит отказаться от бестолковых и ущербных заявлений о РФ

Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал польские власти отказаться от заявлений о России. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Политик также напомнил Варшаве о том, кому Польша обязана своими нынешними границами, и что это результат «великодушия России».

» ... его-то и стоило бы полякам помнить, а не делать столь ущербные и бестолковые заявления», — подчеркнул Константинов.

Президент Польши Кароль Навроцкий ранее заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Польши в конфликте с Россией, однако «бандеровские флаги» не будут развеваться в Варшаве. По его словам, «там, где бьют москаля, Польша помогает». Он заверил, что Варшава продолжит помогать Киеву, но будет руководствоваться принципом «Польша прежде всего», ориентируясь на собственные интересы.

В ответ на подобный выпад польского лидера глава МИД РФ Мария Захарова отметила, что оправдывающих нацизм и коллаборационистов Третьего рейха нельзя считать людьми.

Ранее Захарова обвинила Навроцкого в «клинической русофобии» после фразы о «москалях».