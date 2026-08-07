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Политика

Захарова обвинила Навроцкого в «клинической русофобии» после фразы о «москалях»

Захарова обвинила Навроцкого в клинической русофобии после слов о «москалях»
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила президента Польши Кароля Навроцкого в «клинической русофобии» и «использовании языка ненависти» после обещания помогать Украине «бить москаля».

По ее словам, Навроцкий «пошел в разнос» и «использует язык ненависти». Представитель МИД РФ уточнила, что типичным примером является употребление слова «москаль» для уничижительного обозначения русских, что для польских элит стало нормой.

Захарова также напомнила о «панической реакции» Навроцкого в его бытность директором Музея Второй мировой войны в Гданьске на исполнение композиции «Темная ночь».

«Клиническая русофобия, очевидно, влияет на когнитивные способности. Гданьский музейщик забыл, что Россия и Польша имеют непосредственную границу. Украины и украинцев между нами нет. Раньше это была граница взаимовыгодного сотрудничества, от которого усилиями навроцких и сикорских ничего не осталось», — написала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что очередной выпад в адрес России стал результатом исторических комплексов и бессильной злобы от понимания, что «современная Польша в ее нынешних границах — заслуга ненавистных им «советов» и лично товарища Сталина».

Подводя итоги, Захарова отметила, что Навроцкого «корежит» от того, что его нация обязана существованию Красной армии. Так выглядит «польский стыд», констатировала представитель МИД России.

До этого Навроцкий заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Польши в конфликте с Россией, однако «бандеровские флаги» не будут развеваться в Варшаве. По его словам, «там, где бьют москаля, Польша помогает».

Ранее глава МИД Польши оценил шансы на перемирие между Россией и Украиной.

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