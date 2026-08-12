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Политика

Захарова отказалась считать президента Польши человеком

Захарова: Навроцкого нельзя считать человеком из-за оправдания нацизма
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что оправдывающих нацизм и коллаборационистов Третьего рейха нельзя считать людьми. Так в эфире радио Sputnik она прокомментировала заявление польских властей о превосходстве над Россией по ряду показателей.

«[Президента Польши Кароля] Навроцкого за душу считать нельзя, а таких, кто оправдывает нацизм, а таких, которые оправдывают коллаборационистов Третьего рейха, их тоже нельзя считать за души человеческие», — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ также напомнила, что Советский Союз был одной из первых стран, которая начала помогать Польше. В частности, СССР отправлял уголь, продукты питания, энергоресурсов и «непосредственно деньги», указала она.

До этого Навроцкий заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Польши в конфликте с Россией, однако «бандеровские флаги» не будут развеваться в Варшаве. По его словам, «там, где бьют москаля, Польша помогает». Он заверил, что Варшава продолжит помогать Киеву, но будет руководствоваться принципом «Польша прежде всего», ориентируясь на собственные интересы.

Ранее Захарова обвинила Навроцкого в «клинической русофобии» после фразы о «москалях».

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