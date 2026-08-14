Путин поздравил руководство Пакистана с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Пакистана Асифа Али Зардари и Шехбаза Шарифа с Днем независимости их страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня независимости», — заявил глава РФ.

Путин отметил, что сегодня российско-пакистанские отношения развиваются весьма успешно. Москва и Исламабад успешно сотрудничают в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах, контактируют в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня, говорится в телеграмме.

Российский лидер также выразил уверенность в том, что Россия и Пакистан продолжат конструктивную совместную деятельность по дальнейшему наращиванию всего комплекса партнерских связей на благо народов обеих стран, в интересах упрочения международной безопасности и стабильности.

Также Путин пожелал Зардари и Шарифу здоровья и успехов, а пакистанскому народу — мира и благополучия.

Ранее Путин поздравил с днем рождения Мирзиёева.