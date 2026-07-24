Путин поздравил Мирзиёева, отмечающего свое 69-летие

Путин заявил, что будет рад продолжению конструктивного диалога с Мирзиёевым

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева, которому исполнилось 69 лет. Текст телеграммы, направленной российским лидером, опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый Шавкат Миромонович, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения», — говорится в тексте.

Как отметил Путин, деятельность Мирзиёева на посту главы государства сопровождается успешным социально-экономическим развитием Узбекистана и ростом его авторитета на международной политической арене. По мнению российского лидера, очень сложно переоценить личный вклад его узбекистанского коллеги в развитие отношений между Москвой и Ташкентом. Две страны продолжают усиливать всеобъемлющее стратегическое партнерство и союзничество

«Искренне дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. И конечно, буду рад продолжению конструктивного диалога», — добавил президент РФ.

В конце Путин пожелал Мирзиёеву здоровья, благополучия и новых достижений в работе.

4 июня президенты РФ и Узбекистана провели переговоры в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом. В тот раз Мирзиёев посетил российский город, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее в Кремле охарактеризовали отношения Путина и Мирзиёева.