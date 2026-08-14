Иран намерен привлечь США и Израиль к юридической ответственности

Хейдари: Иран хочет привлечь США и Израиль к ответственности за преступления

Иран будет добиваться того, чтобы США и Израиль понесли юридическую ответственность за преступления против иранцев. Об этом заявил посол Ирана в Таиланде Насреддин Хейдари в беседе с ТАСС.

По его словам, главным приоритетом Тегерана в противодействии агрессорам является защита суверенитета и территориальной целостности страны, наряду с отстаиванием неотъемлемых прав иранского народа.

«В дальнейшем мы будем добиваться привлечения к юридической ответственности за преступления, совершенные против иранских граждан и объектов гражданской инфраструктуры», — сказал Хейдари.

12 августа советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди заявил, что Иран намерен гарантировать свою безопасность, и среди вариантов достижения этой цели — затянуть войну до следующий президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре 2028 года.

Ранее Вэнс назвал первостепенную цель США в конфликте с Ираном.