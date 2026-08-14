Вэнс назвал первостепенную цель США в конфликте с Ираном

Главной задачей США в конфликте с Ираном является сохранение низких цен на нефть и газ для американских потребителей. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.

«Цель номер один: сохранить нефть и газ дешевыми для американцев по всей нашей стране. И затем, очевидно, цель номер два — гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие», — сказал Вэнс.

Вторым приоритетом Вашингтона Вэнс назвал предотвращение появления у Тегерана ядерного оружия.

До этого глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что открытие Ормузского пролива зависит от компенсации со стороны США нарушений Исламабадского меморандума. Дипломат также упомянул переговоры Исламской Республики с Оманом относительно правового механизма и управления Ормузом, в частности, по вопросу определения маршрутов судоходства.

Ранее сообщалось, что высокопоставленный генерал ищет способы для США «съехать» с войны с Ираном.