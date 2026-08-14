В СМИ назвали кандидатов на пост пресс-секретаря Белого дома

Президент США Дональд Трамп может выбрать нового пресс-секретаря Белого дома среди журналистов или своих ближайших соратников. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, в окружении президента среди возможных кандидатов рассматривают главу протокола США, посла Монику Кроули, комментатора CNN Скотта Дженнингса и бывшего представителя предвыборного штаба Трампа Джейсона Миллера. Окончательное решение о кандидатуре пока не принято.

12 августа Трамп сообщил об уходе пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. Она покинет должность в конце августа.

По словам американского лидера, она сделает это, чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьей. Он отметил, что полностью понимает и уважает данное решение Левитт. Кроме того, Трамп выразил благодарность Левитт за «хорошо выполненную работу» и назвал ее «настоящим лидером в Белом доме» и «одним из лучших пресс-секретарей Белого дома».

Ранее Трамп уволил женщину-министра Кристи Ноэм из-за любовной связи на работе.