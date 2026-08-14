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Политика

Президент Киргизии объявил о планах пойти на второй президентский срок

Жапаров заявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок
Евгений Биятов/РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что намерен участвовать в следующих президентских выборах и баллотироваться на второй срок. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, я пойду. Путь всем открыт, кто хочет — пусть идет. Как по-русски говорится: «Флаг в руки». Мы никого ограничивать не будем», — сказал он в интервью журналисту Али Токтакунову.

В конце июля пресс-служба президента сообщила, что Жапаров подписал закон, определяющий дату следующих выборов главы государства. Они запланированы на 27 января 2027 года.

10 февраля Жапаров отправил в отставку своего сторонника, председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева. По данным местных СМИ, в политических кругах ходили слухи о возможном участии главы спецслужбы в предстоящих президентских выборах. Сам Ташиев такую возможность отвергал. Комментируя решение президента, генерал заявил, что его отставка стала неожиданностью.

После того, как председатель ГКНБ был отправлен в отставку, Жапаров заявил, что каких-либо предпосылок для совершения государственного переворота в Киргизии нет.

Ранее бывшего главу спецслужбы Киргизии осудили за подготовку госпереворота.

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