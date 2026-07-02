Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

Бывшего главу спецслужбы Киргизии осудили за подготовку госпереворота

Суд приговорил экс-главу спецслужбы Киргизии к 4 годам по делу о подготовке госпереворота
РИА Новости

Первомайский районный суд Бишкека приговорил бывшего главу госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева осудили по делу о подготовке госпереворота. Об этом сообщает РИА Новости.

Его осудили на четыре года за подготовку насильственного захвата власти, но оправдали по статье о злоупотреблении служебным положением. Процесс проходил в закрытом режиме.
Вместе с ним по делу проходили семь других обвиняемых, включая экс-генпрокурора и экс-спикера парламента, которые получили такие же сроки.

Основанием для уголовного дела стало обращение 75 общественных и политических деятелей к президенту с призывом к досрочным выборам, что МВД расценило как угрозу политической стабильности. В результате инцидента Ташиев и ряд высокопоставленных чиновников были уволены, а спикер парламента подал в отставку.

После того, как Ташиев был отправлен в отставку, президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью государственному информагентству «Кабар» заявил, что каких-либо предпосылок для совершения государственного переворота в стране нет.

Ранее осужденный в Киргизии на вербовку наемников журналист из РФ вышел на свободу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли переходить на электрокар, гибрид или газ? Что выгоднее в 2026 году и поможет ли это избежать очередей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!