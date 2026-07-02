Бывшего главу спецслужбы Киргизии осудили за подготовку госпереворота

Суд приговорил экс-главу спецслужбы Киргизии к 4 годам по делу о подготовке госпереворота

Первомайский районный суд Бишкека приговорил бывшего главу госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева осудили по делу о подготовке госпереворота. Об этом сообщает РИА Новости.

Его осудили на четыре года за подготовку насильственного захвата власти, но оправдали по статье о злоупотреблении служебным положением. Процесс проходил в закрытом режиме.

Вместе с ним по делу проходили семь других обвиняемых, включая экс-генпрокурора и экс-спикера парламента, которые получили такие же сроки.

Основанием для уголовного дела стало обращение 75 общественных и политических деятелей к президенту с призывом к досрочным выборам, что МВД расценило как угрозу политической стабильности. В результате инцидента Ташиев и ряд высокопоставленных чиновников были уволены, а спикер парламента подал в отставку.

После того, как Ташиев был отправлен в отставку, президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью государственному информагентству «Кабар» заявил, что каких-либо предпосылок для совершения государственного переворота в стране нет.

Ранее осужденный в Киргизии на вербовку наемников журналист из РФ вышел на свободу.