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Политика

Экс-соратница Зеленского осудила отказ Киева сообщать о сбитых ракетах РФ

Мендель усомнилась в стратегии Киева скрывать данные о сбитых российских ракетах
Министерство обороны Украины

Отказ Украины от публикаций данных о количестве перехваченных российских ракет — самый странный способ выиграть военный конфликт. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X.

«Украина прекратила сообщать о количестве перехваченных российских ракет, но продолжает обращаться к союзникам с просьбой помочь укрепить ее противовоздушную оборону. Это самый странный способ выиграть войну», — написала она.

Бывшая соратница Зеленского также добавила, что Украина скрывает эту информацию даже от собственных граждан.

До этого Мендель заявила, что запросы украинского президента относительно поставок ракет являются попыткой переложить ответственность за их дефицит на администрацию США. По ее словам, даже если бы Вашингтон удовлетворил запрос на 300 ракет для комплексов Patriot (что составляет около 36–40% американского запаса), этого объема все равно было бы недостаточно для нужд Украины.

Ранее Польша и Германия поспорили о производстве ракет для Украины.

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