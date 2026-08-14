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Политика

«Большая афера»: Белый дом обвинил более 40 стран в помощи Китаю обходить пошлины

Белый дом: более 40 стран помогают Китаю обходить американские пошлины
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Белый дом обвинил более 40 стран, включая Японию, Мексику и Канаду, в помощи Китаю в обходе американских пошлин. Об этом говорится в докладе правительства США «Большая афера с перевалкой грузов».

В документе утверждается, что более 40 государств помогали перемаркировывать китайские товары, создавая видимость их происхождения из других стран. Это позволяло продукции обходить высокие пошлины, введенные Вашингтоном в отношении китайского импорта.

Согласно докладу, государства с более низкими таможенными ставками стали своеобразными стартовыми площадками новой системы обхода американских тарифов. По данным Белого дома, произведенные в Китае товары подвергались за рубежом минимальной обработке — например, незначительной сборке, переупаковке или изменению документации, — после чего экспортировались в США уже без маркировки «Made in China».

США также обвинили Китай в незаконной перевалке грузов через третьи страны. Совет экономических консультантов США оценивает потенциальный объем такой торговли в $34,2-89,6 млрд.

В конце июля американские власти расширили перечень китайских организаций, чья продукция подпадает под запрет на импорт в Соединенные Штаты. Согласно совместному заявлению Госдепа и министерства внутренней безопасности США, в санкционный список включены еще 43 компании из КНР. Ограничения затронули горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, переработку морепродуктов, металлургию и транспортный сектор.

Ранее Китай ввел ограничения на экспорт товаров двойного назначения в США.

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