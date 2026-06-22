Китай ввел ограничения на экспорт товаров двойного назначения из США

Министерство коммерции Китая включило 10 компаний США в список экспортного контроля и запретило поставки им товаров двойного назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Согласно решению, китайским экспортерам запрещено поставлять указанным структурам продукцию, которая может использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Ограничения также распространяются на организации и физических лиц из любых стран и регионов, которым запрещено передавать этим компаниям товары двойного назначения китайского происхождения.

В министерстве подчеркнули, что уже начатые экспортные операции должны быть немедленно прекращены. В исключительных случаях поставщики смогут обратиться за специальным разрешением в минкоммерции КНР.

Кроме того, власти Китая запретили закупать в рамках государственных тендеров продукцию 46 американских компаний. При этом ограничения не затрагивают предприятия с американским капиталом, работающие на территории Китая.

В Пекине заявили, что меры приняты в целях защиты национальной безопасности и интересов страны, а также для выполнения международных обязательств в области нераспространения. Решение вступило в силу с момента публикации.

До этого министерство коммерции КНР издало приказ, запрещающий признавать и исполнять санкции США в отношении пяти китайских нефтехимических компаний, которые Вашингтон обвиняет в торговле нефтью с Ираном.

Ранее Европу предупредили о расплате за санкции против России, затронувшие Китай.