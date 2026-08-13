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Политика

В Бразилии заявили о просьбах ЕС об организации диалога с Россией

Помощник Лулы да Силвы: ЕС просит Бразилию о помощи в налаживании диалога с РФ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Страны Западной Европы просят Бразилию помочь им в организации диалога с Россией. Об этом заявил специальный советник президента латиноамериканской страны по международным вопросам Селсу Аморим, сообщает издание Toda Palavra.

«Ко мне лично обращались, в некоторых случаях к президенту [Луису Инасиу Луле да Силве] <...> послы и министры западноевропейских стран, которые просят нас о посредничестве в диалоге с Россией, потому что, по их словам, Бразилия — одна из очень немногих стран, которая поддерживает диалог и с Западом, и с Россией», — сказал он.

Также Аморим отметил, что Бразилия занимает позицию нейтралитета и защищает многополярный мировой порядок, который не предусматривает автоматического присоединения к какой-либо из сторон.

13 августа финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил готовность стать посредником в возможных переговорах между Россией и ЕС. По его словам, Европа отказывается выбрать переговорщика, поскольку утратила всякое доверие и по-настоящему не заинтересована в урегулировании отношений с РФ.

7 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причины негативного отношения Европы к России кроются как в попытках европейских политиков свалить на слишком большую по их меркам страну ответственность за их же собственные проблемы, так и в желании Европы взять некий исторический реванш.

Ранее СМИ сообщили, что вопрос о контактах с Москвой разделил ЕС на два лагеря.

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