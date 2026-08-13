В ответ на российские «гибридные угрозы» Германия должна усилить давление на Москву и передать дальнобойные ракеты Taurus Киеву. Об этом заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в интервью «Укринформу».

«Мы уже давно должны были бы закрыть Русский дом, вызвать посла, если будут доказательства, а возможно, и выслать посла страны. Об этом надо подумать. Далее вполне понятно: теневой флот нужно остановить, санкции – усилить, учения с Taurus – начать», — сказал Кизеветтер.

По его словам, в таком случае у федерального канцлера Фридриха Мерца появится в руках инструмент, чтобы решить, когда он захочет поставить Taurus. Этим вопросом следовало заняться еще несколько лет назад, указал парламентарий. Мерц сам это обещал, но теперь не реализовывает, посетовал Кизеветтер.

Депутат считает, что передача Украине ракет Taurus облегчила бы ее положение и позволила наносить удары вглубь территории России.

До этого Кизеветтер заявлял, что Мерц допустил ошибку, когда решил не поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. По словам политика, ни у спецслужб, ни у оборонных компаний Германии не было ограничений в данном вопросе, однако канцлер принял соответствующее решение самостоятельно и «не сдержал свое слово». Депутат пришел к выводу, что отказ Мерца от поставок подорвал доверие к канцлеру не только внутри страны, но и на международной арене.

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