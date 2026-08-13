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Политика

Лавров заявил, что Евросоюз выбрал «очень опасную стезю» в отношении России

Лавров: Евросоюз выбрал очень опасную стезю в стремлении ограничить доходы РФ
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Евросоюз выбрал очень опасную стезю, объявив любые неугодные суда «теневым флотом» в стремлении ограничить возможность России зарабатывать. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава МИД заявил, что Евросоюз решил применить «свое собственное право, если можно назвать правом незаконные решения Брюсселя, которые заключались в том, что надо ограничить возможности России зарабатывать на мировых рынках». Суда под любым флагом, не слушающиеся ЕС, объявлены теневым флотом, и это «очень опасная стезя», подчеркнул он.

«Потому что они с гордостью, которая всем нынешним европейским элитам, находящимся у власти, весьма и весьма свойственна, и с очень высокой самооценкой, самолюбованием заявляют о том, что их решения стоят выше международного права», — заявил Лавров.

До этого Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота заявил, что захват российских судов является разбоем и пиратством, Россия будет вынуждена зеркально отвечать на подобные действия. По его словам, на Западе додумались до возможности «захвата» российских судов и продажи «награбленного имущества». Глава государства назвал это «пиратством и разбоем».

Ранее в России допустили удары по кораблям НАТО после одного высказывания Путина.

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