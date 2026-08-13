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Политика

В МИД РФ назвали создание пантеона в Лавре надругательством над святыней

Захарова: Киев создает пьедестал гитлеровских приспешников в Лавре
meunierd/Shutterstock/FOTODOM

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала планы Киева по созданию «национального пантеона» на территории Киево-Печерской лавры. Слава дипломата опубликованы на сайте ведомства.

По мнению дипломата, попытка превратить эту общерусскую святыню в мемориальный комплекс для сторонников нацистской идеологии является проявлением неуважения к православным ценностям и святыням всего православного мира.

Захарова отметила, что подобные действия преследуют двойную цель: возвеличивание пособников Гитлера и осквернение значимого религиозного объекта.

13 августа на Украине останки лидера Организации украинских националистов (ОУН, признана в РФ террористической и запрещена) Евгения Коновальца были торжественно преданы земле с участием государственных и военных структур.

До этого главный раввин России Берл Лазар высказался о проблеме героизации нацистских преступников на Украине, сравнив это явление с поддержкой терроризма.

Ранее Захарова подтвердила, что выполнение задач по денацификации Украины является приоритетной целью.

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