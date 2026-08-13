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Политика

Останки пособника нацистов Коновальца встретили с воинскими почестями на Украине

Останки лидера ОУН Коновальца встретили с воинскими почестями на Украине
Замглавы офиса Зеленского Ирина Верещук/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Останки главы Организации украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН) Евгения Коновальца встретили на Украине с государственными и воинскими почестями. Об этом в социальных сетях заявила замглавы офиса президента Ирина Верещук.

«На родной земле полковника Евгения Коновальца встречали со всеми государственными и военными почестями», — написала Верещук.

11 августа в Нидерландах провели эксгумацию останков основателя и первого руководителя ОУН Евгения Коновальца для перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах вернуть на Украину прах Коновальца вслед за прахом второго главы ОУН Андрея Мельника. В июне власти Роттердама согласились передать останки украинской стороне.

Евгений Коновалец — бывший офицер армии Австро-Венгрии, создатель и глава «Украинской военной организации», на базе которой в 1929 году появилась ОУН. В начале 1930-х ОУН сотрудничала с нацистской Германией, Коновалец дважды встречался с Гитлером. В 1938 году его ликвидировал советский разведчик Павел Судоплатов в Роттердаме, где Коновальца и захоронили.

Ранее Шойгу предрек Украине участь гитлеровской Германии.

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