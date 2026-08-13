Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задачи специальной военной операции, направленные на демилитаризацию и денацификацию Украины, а также на ликвидацию угроз с ее территории, будут полностью реализованы. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте министерства.

По ее словам, необходимость выполнения данных целей обоснована рядом событий. В их число она включила обстрелы мирного населения российских регионов со стороны ВСУ, действия по эксгумации и последующему захоронению останков Евгения Коновальца в Роттердаме, а также уничтожение памятников советским воинам и осквернение мемориалов на территории Украины.

«Все перечисленные факты подтверждают актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с ее территории. Эти цели будут обязательно достигнуты», — говорится в комментарии дипломата.

Ранее Захарова оценила возможность Киева противостоять СВО.