МИД Украины отреагировал на визит Путина на Курилы

Министерство иностранных дел Украины осудило визит президента России Владимира Путина на Курильские острова, назвав его «провокацией» и «попыткой устрашения». Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины выражает полную солидарность с Японией и высоко ценит ее принципиальную позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также весомую помощь нашему государству», — говорится в заявлении.

Киев призвал международных партнеров «усиливать политическое, дипломатическое и экономическое давление на Российскую Федерацию, в частности, путем дальнейшего расширения санкций».

13 августа российский лидер впервые посетил Курилы, где побывал на предприятиях и социальных объектах, встретился с жителями и губернатором Сахалинской области. Визит вызвал протест МИД Японии: Токио вновь заявил претензии на острова, а в соцсетях пользователи требовали от японского правительства жесткого ответа. Накануне Путин заявил, что статус Курил закреплен в международных документах, и отметил, что Москва ранее была готова искать путь к мирному договору с Японией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ раскрыли, чем обернулся визит Путина на Курилы для Японии.