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Политика

МИД Украины отреагировал на визит Путина на Курилы

МИД Украины осудил визит Путина на Курилы
Shutterstock

Министерство иностранных дел Украины осудило визит президента России Владимира Путина на Курильские острова, назвав его «провокацией» и «попыткой устрашения». Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины выражает полную солидарность с Японией и высоко ценит ее принципиальную позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также весомую помощь нашему государству», — говорится в заявлении.

Киев призвал международных партнеров «усиливать политическое, дипломатическое и экономическое давление на Российскую Федерацию, в частности, путем дальнейшего расширения санкций».

13 августа российский лидер впервые посетил Курилы, где побывал на предприятиях и социальных объектах, встретился с жителями и губернатором Сахалинской области. Визит вызвал протест МИД Японии: Токио вновь заявил претензии на острова, а в соцсетях пользователи требовали от японского правительства жесткого ответа. Накануне Путин заявил, что статус Курил закреплен в международных документах, и отметил, что Москва ранее была готова искать путь к мирному договору с Японией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ раскрыли, чем обернулся визит Путина на Курилы для Японии.

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