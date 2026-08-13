СМИ раскрыли, чем обернулся визит Путина на Курилы для Японии

Daily Express: в Японии были в ярости из-за визита Путина на Курильские острова

Япония оказалась вне себя от гнева из-за визита президента России Владимира Путина на Курильские острова. Об этом пишет британская газета Daily Express.

«Владимир Путин впервые в истории посетил <…> Курильские острова, что вызвало ярость Японии. Российский президент побывал на острове Итуруп, одном из четырех островов в архипелаге», — пишет газета.

Daily Express пишет, что визит Путина вызвал возмущение премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая заявила, что он «ухудшил отношение Японии к России».

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги также заявил, что острова являются «по своей сути японской территорией как с исторической точки зрения, так и согласно международному праву, и правительство Японии решительно протестует против этого визита», указывает газета.

13 августа российский лидер впервые посетил Курилы, где побывал на предприятиях и социальных объектах, встретился с жителями и губернатором Сахалинской области. Визит вызвал протест МИД Японии: Токио вновь заявил претензии на острова, а в соцсетях пользователи требовали от японского правительства жесткого ответа. Накануне Путин заявил, что статус Курил закреплен в международных документах, и отметил, что Москва ранее была готова искать путь к мирному договору с Японией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде прокомментировали реакцию Японии из-за визита Путина на Курилы.