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Политика

ФРГ нашла замену скандальному послу в Грузии

Барбара Фос станет новым послом Германии в Грузии
РИА Новости

Кадровый немецкий дипломат Барбара Фос назначена новым послом в Грузии на замену скандально известному Петеру Фишеру. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на посольство ФРГ в Тбилиси.

Издание уточняет, что в течение последних трех лет Фос работала консулом в индийской Калькутте. В ее послужном списке также работа в посольствах Германии в Израиле, Нигерии, Танзании и служба в постпредстве в ООН.

Тбилиси неоднократно выражал желание перезагрузить отношения с Берлином, подорванные прежним послом Петером Фишером.

В сентябре прошлого года генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил о пересечении Фишером «красных линий». По словам чиновника, дипломат «вовлечен во внутриполитические процессы, стимулирует экстремизм и противостояние, раскол в обществе».

Ранее в Грузии обвинили немецкого посла во лжи.

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