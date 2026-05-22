Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Грузии обвинили немецкого посла во лжи

Депутат Папуашвили обвинил во лжи посла Германии в Грузии Фишера
РИА Новости

Посол Германии в Грузии Петер Фишер, критикующий местные власти и поддерживающий радикальную оппозицию, виновен во лжи и нарушении имиджа дипломатии. Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Глава высшего законодательного органа республики прокомментировал высказывание Фишера о том, что ему неприятны обвинения со стороны грузинских властей предложением «перестать лгать и поддерживать насилие».

«В течение трех лет работы в Грузии этот человек разрушил тридцатилетнюю дружбу Грузии и Германии. Он отождествляется в Грузии с насилием, дезинформацией, потворством пропаганде. Это печально», — сказал Папуашвили.

В сентябре прошлого года генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил о пересечении Фишером «красных линий». По словам чиновника, дипломат «вовлечен во внутриполитические процессы, стимулирует экстремизм и противостояние, раскол в обществе».

Ранее немецкий город разорвал братские отношения с Тбилиси.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!