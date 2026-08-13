В Совфеде прокомментировали реакцию Японии из-за визита Путина на Курилы

Протест министерства иностранных дел Японии из-за визита президента России Владимира Путина на Курилы носит дежурный характер, это происходит не первый раз. Об этом «Ленте.ру» заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Происходит это не в первый раз и даже не в первый десяток раз. Потому что известно различие наших подходов к Курильским островам», — сказал Карасин.

Острова являются частью России, а Япония этого не признает и всячески дает об этом знать через заявления, указал сенатор. Парламентарий призвал спокойно относиться к подобным протестам и исходить из того, что территория РФ «остается незыблемой».

13 августа российский лидер впервые посетил Курилы, где побывал на предприятиях и социальных объектах, встретился с жителями и губернатором Сахалинской области. Визит вызвал протест МИД Японии: Токио вновь заявил претензии на острова, а в соцсетях пользователи требовали от японского правительства жесткого ответа. Накануне Путин заявил, что статус Курил закреплен в международных документах, и отметил, что Москва ранее была готова искать путь к мирному договору с Японией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин напомнил, что отношения России и Японии в прошлом были конструктивными.