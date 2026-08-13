В МИД РФ ответили, понял ли Запад предупреждение Путина об ответе на захват судов

Грушко: в Европе услышали предупреждение Путина об ответе на захват судов

В Евросоюзе услышали предупреждение президента Российской Федерации Владимира Путина о зеркальном ответе на захват ее судов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, его цитирует ТАСС.

«Уверен», — коротко ответил дипломат на соответствующий вопрос представителей СМИ на полях IV форума «Арктика — регионы».

Накануне российский лидер в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота сказал, что захват российских судов является разбоем и пиратством, Россия будет вынуждена зеркально отвечать на подобные действия. По его словам, на Западе додумались до возможности «захвата» российских судов и продажи «награбленного имущества». Глава государства назвал это «пиратством и разбоем».

Президент подчеркнул, что Россия будет вынуждена отвечать на эти действия «зеркально» там, где посчитает нужным и целесообразным. Это может произойти в «любом месте», указал он.

Ранее США попросили Украину не бить по нероссийским танкерам, а про российские суда ничего не сказали.