«Мало интересуют Зеленского»: в Госдуме объяснили отказ Украины от обмена пленными

Украина отказывается от обмена пленными, поскольку обычные военные республики являются для украинского президента Владимира Зеленского расходным материалом. Об этом РИА Новости заявил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов.

«Есть несколько причин, по которым киевский режим отказывается обменивать пленных. <...> Во-первых, обычные украинские военнослужащие мало интересуют Зеленского — в отличие от «азовцев» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и членов других нацистских формирований, запрещенных в России», — сказал депутат.

Миронов добавил, что отказ Украины от обмена также связан с соотношением пленных. По его словам, Зеленский подобными решениями пытается сохранить «обменный фонд», чтобы «было чем торговаться с Россией». При этом родственникам украинских военных власти республики говорят о вине России в срыве обменов, подчеркнул депутат.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что Украина за последнее время трижды отказалась от обмена пленными. По ее словам, Москва готова обменять более 220 осужденных украинцев «хоть завтра утром», однако они «не нужны» своей стране. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на заявление российской коллеги крайне негативно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лантратова опубликовала список бойцов ВСУ, которых Россия готова обменять.