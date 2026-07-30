На Украине российского режиссера Бортко заочно обвинили в пропаганде СВО

Кинорежиссеру, сценаристу, народному артисту России Владимиру Бортко на Украине заочно предъявлены обвинения. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в Telegram-канале.

По данным украинского следствия, используя собственную известность, Бортко якобы систематически распространял пропаганду, оправдывал специальную военную операцию России против Украины и отрицал украинский суверенитет.

Также отмечается, что Бортко одобрял продолжение СВО и призывал к применению против Украины тактического ядерного оружия.

Его действия квалифицированы как «пропаганда войны» и повторное изготовление и распространение через СМИ материалов, в которых оправдывается и признается правомерной военная операция РФ против Украины (ст. 436 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины), говорится в посте.

Режиссер Владимир Бортко известен широкой публике благодаря таким картинам как «Блондинка за углом», «Собачье сердце», «Идиот», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба» и тд.

В 2011-м Бортко был избран депутатом Госдумы VI созыва от Санкт-Петербурга по списку КПРФ и занял пост зампреда комитета по культуре. В 2016 году он вновь прошел в Госдуму — уже по Центральному одномандатному округу №216 в Санкт-Петербурге. Подробнее о Бортко — в материале «Газеты.Ru».

Ранее режиссер Бортко сообщил о как минимум трех сценариях завершения СВО.