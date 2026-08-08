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Политика

Медведев счел политику Запада лицемерной

Медведев заявил, что Запад выбирает ультиматумы вместо компромиссов
Екатерина Штукина/РИА Новости

Запад продолжает лицемерную политику, выбирая ультиматумы и поставки оружия вместо компромиссов и посредничества. Об этом заявил РИА Новости зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что западная дипломатия как инструмент урегулирования политических кризисов полностью себя дискредитировала. По словам политика, показательным примером являются Минские соглашения.

«Их лицемерная политика продолжается и сейчас, приобретая все более уродливые формы. Вместо посредничества — поставки вооружений. Вместо поиска компромисса — ультиматумы. Вместо прямого диалога — бесконечные конференции по миру без участия одной из сторон конфликта», — сказал Медведев.

Кроме того, зампред Совбеза РФ отметил, что западных лидеров ждет возмездие за преступления, совершенные в попытках уничтожить Россию. Как уточнил Медведев, Запад уверен, что сможет вовремя выйти из игры, но напрасно.

«Роль лидеров западных держав весьма неприглядна и очевидна всем. Возмездие ждет не только непосредственных исполнителей преступлений, но и их заказчиков», — пообещал политик.

Он добавил, что остаться в белых перчатках, как это произошло после Второй мировой войны и краха вскормленного Западом гитлеровского нацизма, на этот раз не удастся.

8 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала принятие американским сенатом законопроекта о санкциях против России. По ее словам, «от российских олигархов до экспорта энергоносителей и теневого флота — необходимо пресекать все источники дохода», подпитывающие Россию, «со всех сторон».

Ранее Медведев заявил, что Россия находится в точке завершения СВО.

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