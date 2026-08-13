НАТО использует Украину, чтобы уничтожить Россию. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон в интервью своему коллеге Рику Санчесу.

По словам журналиста, Украина не имеет суверенитета — «это бедная, жалкая, грустная страна, которую мы разрушили».

Он считает, что сменявшие друг друга администрации США подталкивали Украину к вступлению в НАТО, тем самым направляя ее в сторону конфликта с Россией.

«Правда в том, что Украина — это не государство, а сателлит НАТО, и ее используют как инструмент для достижения цели, а цель эта — уничтожение России», — приводит Санчес слова Карслона на своей странице в соцсети Х.

В июле американский журналист заявил, что «крошечная группа крайне мотивированных людей» пытается развязать войну Соединенных Штатов с Россией. По его словам, их мотивы не ясны, но они являются «темными и злыми». При этом он добавил, что в США нет массового общественного движения, которое выступает за подобную войну.

Ранее Карлсон заявил о необходимости создания третьей политической партии в США.