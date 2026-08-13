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Политика

СМИ узнали о российских танкерах в стиле «Безумного Макса»

FT: РФ оснащает танкеры и терминалы сетками и клетками в стиле «Безумного макса»
Dmitri T/Shutterstock/FOTODOM

Российские нефтяные танкеры и портовые терминалы оснащаются «сетками и клетками» против БПЛА в стиле «Безумного Макса». Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на аналитика Йорука Исика.

В качестве примера приводится танкер Caruzo, c «противодронной сетью и штабелируемыми резервуарами для воды, подвешенными по бокам». Как отмечается в материале, «сложные противодронные сетки и металлические клетки стали важнейшим оборонительным слоем на суше, но до недавнего времени их не видели на море».

«Ничто в фильмах о «Безумном Максе» не сравнится с этим», — заявил Исик.

Он также заявил о существовании еще одного корабля, который «также ходит по Мраморному морю к югу от Стамбула, покрытый сетями».

До этого Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота заявил, что захват российских судов является разбоем и пиратством, Россия будет вынуждена зеркально отвечать на подобные действия. По его словам, на Западе додумались до возможности «захвата» российских судов и продажи «награбленного имущества». Глава государства назвал это «пиратством и разбоем».

Ранее США попросили Украину не бить по нероссийским танкерам, а про российские суда ничего не сказали.

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