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Политика

На Украине допустили встречу Зеленского и Лукашенко

Посол Черногор допустил встречу высшего руководства Украины с Лукашенко
РИА Новости/Reuters

Высшее руководство Украины при определенных обстоятельствах может встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Украины Ярослав Черногор, чьи слова приводит «РБК-Украина».

«Если в условиях войны будет необходимость для того, чтобы уменьшить количество [потерь] или вообще остановить боевые действия — и для этого президенту Украины [Владимиру Зеленскому] или кому-то из государственных служащих Украины потребуется встретиться с тем или иным противником или представителем противоположной стороны, то такие действия будут, возможно, и совершены», — заявил Черногор.

При этом он подчеркнул, что это не обязательно произойдет. Однако если «цена» встречи будет достойной, то «все возможно», указал посол.

25 июня глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недавно он провел в Минске встречу с представителями президента Украины Владимира Зеленского. По словам белорусского лидера, он попросил их передать главе Украины, что «качество войны мгновенно изменится», если втянуть в нее Минск.

Позже глава офиса президента Украины Кирилл Буданов призвал «спокойно относиться» к вопросу Белоруссии и не делать из нее врага.

Ранее Путин рассказал о реакции Лукашенко на угрозы Зеленского.

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