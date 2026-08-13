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Политика

Стало известно, когда Украина останется без средств ПВО

Полковник Матвийчук: Украина к концу осени исчерпает средства ПВО
Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

К концу осени Украина израсходует все запасы, необходимые для функционирования систем ПВО. Такое предположение высказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с News.ru.

Он напомнил, что Украина несамостоятельное государство, и вооружение ей поставляют союзники. Однако на Западе сами не знают, когда у них появятся необходимые ракеты, в том числе для Patriot, поскольку в США наложили запрет на их продажу и передачу другим государствам.

«Да, они поставляют его ЕС, но Европа исчерпала свои арсеналы и тоже должна пополнить свой боевой потенциал. В том положении, в котором сегодня находятся европейцы и украинцы, думаю, к середине или к концу осени ВСУ исчерпают свои возможности противовоздушной обороны», — заявил Матвийчук.

8 августа Владимир Зеленский сообщил о том, что США будут ежемесячно выделять Украине ракеты-перехватчики для Patriot, однако их все равно будет недостаточно. До этого американский президент Дональд Трамп отказался выполнять просьбу Зеленского о передаче ВСУ ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

10 августа издание Telegraph писало, что Дональд Трамп пересмотрел свое решение выдать Украине лицензию на производство ракет для комплексов Patriot, и это связано с опасениями Вашингтона по поводу утечки технологий в Россию.

Ранее на Украине высмеяли Зеленского за одно решение.

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