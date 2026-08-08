Зеленский заявил о договоренностях с США относительно ракет к Patriot

Президент Владимир Зеленский заявил, что США будут ежемесячно выделять Украине ракеты-перехватчики к Patriot. Его слова со встречи с сербским лидером Александаром Вучичем приводит УНИАН.

По его словам, между Вашингтоном и Киевом «есть договоренность».

«Однако их (ракет. — «Газета.Ru») все равно будет недостаточно, к сожалению», — заявил Зеленский.

Глава государства также сообщил, что просил лицензию на производство Patriot еще у Джо Байдена. Если бы он дал согласие, то системы ПВО уже бы производились на Украине, указал Зеленский. Он посетовал, что приходится «заниматься бумажками», хотя ракеты летят не бумажные, а реальные.

Президент Дональд Трамп ранее отказался выполнять просьбу Зеленского о передаче ВСУ ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, несмотря на критическую нехватку этих снарядов у Киева. По данным СМИ, из-за войны с Ираном собственные запасы США истощились, из-за чего Вашингтон не может пожертвовать Украине дополнительные ракеты. В то же время стороны продолжают обсуждать выдачу лицензии на производство перехватчиков.

Сам Зеленский неоднократно критиковал западных партнеров за промедление с поставками ракет-перехватчиков для ПВО. Он говорил, что именно из-за задержек Украина не может сбивать баллистические ракеты ВС РФ.

Ранее стало известно, с чего Зеленский начинает беседы с союзниками.