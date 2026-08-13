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Политика

Пашинян рассказал, когда Армения проведет референдум по членству в ЕС

Пашинян: Армения проведет референдум по вступлению в ЕС после подачи заявки
Кирилл Зыков/РИА Новости

Референдум по вопросу о членстве Армении в ЕС будет организован только после подготовительной работы и подачи официальной заявки на вступление в объединение. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Мы в будущем обязательно проведем референдум, но это произойдет после того, как... официально обратимся в ЕС с вопросом о членстве», — сказал он.

По словам Пашиняна, граждане страны могут выбрать вообще третий путь, не связанный ни с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), ни с ЕС. Он отметил, что власти страны хотят создать альтернативы для граждан Армении, чтобы народ сам выбрал свой путь. Премьер-министр добавил, что не должно возникнуть ситуации, когда кто-то заявляет, что якобы «Армения никому не нужна, ей некуда идти».

11 августа Москва призвала Ереван до декабря 2026 года провести референдум о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в ЕАЭС. Одновременно у Еревана возникли проблемы в ОДКБ: из-за долгов по взносам республику могут лишить права голоса. Почему Армении предлагают определиться между ЕС и ЕАЭС и что происходит с ее участием в ОДКБ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пашинян заявил, что Армения не хочет идти на конфликт с Россией из-за железной дороги.

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