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Политика

Армения не хочет идти на конфликт с Россией из-за железной дороги

Пашинян: Ереван не хочет идти на обострение с Россией из-за железной дороги
Dmitry Astakhov/Sputnik/Government Pool Photo/AP

Армения не хочет идти на обострение отношений в вопросе концессии России на армянские железные дороги. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

«Мы хотим дружественного решения вопроса с железными дорогами и не хотим идти на острые решения», — сказал армянский политик.

По словам Пашиняна, стороны должны учитывать интересы друг друга и идти на компромиссы. Одним из таких компромиссов может стать продажа полностью или частично российской концессии. Премьер-министр Армении подчеркнул, что это необходимо стране, чтобы иметь возможность интегрироваться в международную транспортную сеть.

Под концессией России на армянские железные дороги подразумевается то, что с 2008 года Армения передала российской компании — дочернему предприятию РЖД, «Южно-Кавказской железной дороге» (ЮКЖД) право управлять железнодорожной сетью страны взамен на серьезные обязательства. Так российская компания обязана вкладывать деньги в модернизацию путей, закупку подвижного состава, содержание сети и нести эксплуатационные расходы.

За эти годы ЮКЖД отремонтировала сотни километров путей, закупила новые вагоны и электропоезда, восстановила инфраструктуру после чрезвычайных ситуаций.

31 июля Никол Пашинян заявил, что Ереван может потребовать с России плату за использование своих железных дорог, а если не получится решить вопрос в «дружественной атмосфере», Армения обратится в арбитраж, пригрозил он. В РЖД и Минэкономразвития предупредили, что в этом случае потребуют компенсацию за свои инвестиции в армянскую ж/д-инфраструктуру. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РФ заявили о готовности продолжать концессию на управление железными дорогами Армении.

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