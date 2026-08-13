«Намек для конкретной страны»: политолог о поездке Путина на Курилы

Политолог Марат Баширов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал поездку президента России Владимира Путина на Курильские острова. Эксперт обратил внимание на недавнее выступление главы государства, состоявшееся в рамках учений Тихоокеанского флота РФ, в ходе которого он заявил, что Москва оставляет за собой право останавливать суда недружественных стран в качестве ответной меры.

«Если Запад хочет снять одну из последних международных норм про свободное судоходство, то мы ответим зеркально. Посещение Курильской гряды — это как раз намек, что и Японии не стоит этим баловаться. Она слишком близко расположена», — сказал Баширов.

Он также напомнил, что Япония по-прежнему покупает газ на Сахалине. Токио, по его словам, должен помнить об этом перед тем, как совершать какие-либо враждебные действия по отношению к РФ.

13 августа российский лидер впервые посетил Курилы, где побывал на предприятиях и социальных объектах, встретился с жителями и губернатором Сахалинской области. Визит вызвал протест МИД Японии: Токио вновь заявил претензии на острова, а в соцсетях пользователи требовали от японского правительства жесткого ответа. Накануне Путин заявил, что статус Курил закреплен в международных документах, и отметил, что Москва ранее была готова искать путь к мирному договору с Японией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин напомнил, что отношения России и Японии в прошлом были конструктивными.