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Политика

Пашинян объяснил свои слова об аренде за $2 млрд «Южно-Кавказской железной дороги»

Пашинян заявил, что его слова об аренде за $2 млрд не касались концессии на желдороги
Кирилл Зыков/РИА Новости

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что его слова о возможном требовании $2 млрд в год за аренду не касались концессии на железные дороги в стране. Его слова передает ТАСС.

«Что касается вопроса о $2 млрд — я ничего конкретного не обозначал, чтобы это приписывалось к чему-то конкретному. Я это говорил как один из возможных сценариев развития, не имея в виду ничего конкретного и имея в виду все возможные пункты, где теоретически или практически это возможно реализовать», — сказал политик.

В конце июля Пашинян заявил, что Армения должна иметь возможность использовать свои железные дороги так, как считает целесообразным, и не исключил, что вопрос может дойти до арбитража. По словам премьера, армянская сторона хочет решить этот вопрос в дружественной атмосфере, но могут возникнуть ситуации, когда «мы пойдем на де-юре решения»

В ответ на это глава РЖД Олег Белозеров отметил, что компания намерена исполнять обязательства по концессии, но вправе ожидать возврата инвестиций в случае изменения условий или ее прекращения.

Ранее Пашинян заявил, что не обсуждал с Путиным вопрос концессии железных дорог.

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