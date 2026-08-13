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Политика

Путин завершил поездку на Курилы

Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе визита глава государства осмотрел рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный». Российский лидер побеседовал с сотрудниками предприятия, посетил цеха и попробовал разные виды икры. После этого президент осмотрел Курильскую центральную районную больницу и среднюю общеобразовательную школу имени Героя России Эдуарда Норполова.

Также Путин провел встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, с которым обсудил вопросы экономического развития и социальные проблемы. В завершение поездки глава государства пообщался с жителями Итурупа.

Путин прибыл на Курилы утром 13 августа. Визит президента России вызвал протест МИД Японии: Токио вновь заявил претензии на Южные Курилы, а в соцсетях пользователи требовали от японского правительства жесткого ответа. Накануне российский лидер заявил, что статус Курил закреплен в международных документах, и отметил, что Москва ранее была готова искать путь к мирному договору с Японией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Япония отреагировала на присвоение имени Зорге острову на Курилах.

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