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Политика

Мирошник объяснил смену позиции Британии относительно России

Мирошник: Британия ищет контакты с Россией ради собственной безопасности
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Лондон начал искать контакты с Москвой, чтобы обеспечить собственную безопасность. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

По его словам, британцы известны подстрекательством и организацией противостояний с РФ «чужими руками». Однако в последнее время, как указал Мирошник, их чувство меры начинает давать сбои, что тревожит представителей элиты.

«Вот они и заговорили о том, что им очень нужна прямая линия связи с Москвой» — отметил дипломат.

Посол считает, что после очередной выходки Лондон хочет иметь возможность «позвонить и прокричать в трубку «Это не мы! Только не по нам!».

До этого газета The Times со ссылкой на источник в правительстве Великобритании сообщила, что британские дипломаты хотят восстановить контакты с Россией по линии военных ведомств из-за опасения, что их отсутствие с 2022 года может привести к внезапному конфликту.

В посольстве РФ в Лондоне подтвердили, что Россия получает от Великобритании сигналы о желании возобновить военные контакты, однако практических действий с той стороны нет. В диппредставительстве посоветовали властям Соединенного Королевства сделать первый шаг, чтобы эти контакты начались.

Ранее в Госдуме связали желание Британии к контактам с ситуацией в зоне СВО.

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