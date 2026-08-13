Украинские операторы дронов победили американцев на учениях

Украинские операторы дронов «уничтожили» американские войска и бронетехнику на учениях в Германии в начале 2026 года. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ).

По словам источников WSJ, в ходе учений «Combined Resolve» украинские подразделения беспилотников «без труда» обнаружили и уничтожили американские войска и бронетехнику. И это продемонстрировало уязвимость американцев перед лицом беспилотников, сообщило СМИ. Источники отметили, что бронетехника поднимала пыль и легко обнаруживалась украинскими разведывательными беспилотниками.

Научный сотрудник аналитического центра «Центр стратегических и международных исследований» Элиот Коэн заявил, этот опыт показывает, насколько важны беспилотники для современных военных действий.

«Крайне важно, чтобы американские военные освоили это, и, к сожалению, пока этого, похоже, не происходит», — подчеркнул он.

При этом издание пишет, что в мае 2025 года украинские операторы дронов легко разгромили британские, эстонские и другие силы НАТО в ходе учений в Балтийском регионе.

В июле солдаты ВСУ раскритиковали уровень подготовки бойцов НАТО после совместных маневров в Швеции. Также в июле старший национальный представитель Украины Валерий Вишневский отметил, что с 2027 года Украину допустят к планированию учений НАТО.

В марте газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщила, что многонациональная военно-морская группа во главе с Украиной разгромила силы Североатлантического альянса (НАТО) на морских учениях у побережья Португалии.

В феврале 2026 года газета The Wall Street Journal (WSJ) написала о том, что страны-члены НАТО потерпели поражение на учениях, на которых имитировалась атака России на Литву.

Ранее Украина запросила у НАТО подводную технику и дроны.