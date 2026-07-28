Украинские военные раскритиковали подготовку солдат НАТО

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскритиковали уровень подготовки бойцов НАТО в ходе совместных маневров в Швеции, которые прошли в мае этого года. Об этом сообщает немецкая газета Welt.

В публикации говорится, что военные ВСУ, выступая в роли противника во время маневров, за короткое время вывели из строя танки и подразделения вооруженных сил стран Запада с помощью разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе, а солдаты НАТО при этом выглядели изнуренными.

Кроме того, украинцев удивили частые перерывы на кофе натовских бойцов, зоны, свободные от беспилотных летательных аппаратов.

Издание отмечает, что в таком состоянии западные ВС не имели бы ни единого шанса на современном поле боя.

До этого сообщалось, что военная техника НАТО передвигается по территории Литвы близ границ с Калининградской областью России в рамках проводимых учений.

Ранее в МИД РФ заявили об увеличении масштабов учений НАТО у российских границ.