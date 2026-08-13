Россияне, проживающие в Канаде, начали активнее интересоваться переездом в связи со снижением уровня жизни в этой стране и распространением русофобии. Об этом журналистам газеты «Известия» сообщили в посольстве Москвы в Оттаве.

По словам дипломатов, в первой половине 2026 года зафиксировали повышение интереса к государственной программе по содействию добровольному переселению в РФ россиян, проживающих за границей. С января было выдано 61 свидетельство участника данной программы. Соответствующие заявления поступали от жителей разных канадских провинций, в первую очередь из Манитобы и Онтарио.

На фоне экономических проблем в Канаде заметно снизился уровень жизни. Более того, нынешние власти продвигают агрессивную либеральную повестку и способствуют распространению русофобии. Не последнюю роль в этом процессе играет и местная украинская община, являющаяся крупнейшей в мире. Как сказал источник издания, люди просто устают от постоянного давления и решают отправиться жить в места поспокойнее.

В посольстве обратили внимание, что РФ в качестве нового места жительства выбирают не только россияне, но и коренные канадцы.

«Принимаем заявки от граждан Канады, заинтересованных в оформлении виз соответствующей категории в рамках указа президента РФ [Владимира Путина] «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности», — рассказали в дипмиссии.

Там пояснили, что обращающиеся чаще всего заявляют о намерении навсегда переехать в РФ. Всего в 2025–2026 годах канадцам выдали 69 соответствующих виз.

Накануне в посольстве Москвы в Осло также сообщили о большом количестве проживающих в Норвегии россиян, обращающихся в диппредставительство с заявлением на участие в государственной программе переселения.

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ россиян, проживающих за рубежом, была утверждена Путиным еще в 2006 году. В сентябре 2012 года президент подписал указ, сделавший программу бессрочной.

Ранее в РФ захотели учредить праздник для вернувшихся из-за границы россиян.